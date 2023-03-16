Тайваньский Foxconn выиграл заказы на производство AirPods: построит завод в Индии за $200 миллионов — Finance.ua

Тайваньский Foxconn выиграл заказы на производство AirPods: построит завод в Индии за $200 миллионов Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Тайваньский производитель Foxconn — ключевой поставщик для Apple — выиграл заказы на производство AirPods и планирует построить завод в Индии стоимостью 200 млн долл. для производства беспроводных наушников.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два ознакомленных источника.

"Это соглашение позволит Foxconn, крупнейшему в мире контрактному производителю электроники, собирающему около 70% всех iPhone, впервые стать поставщиком AirPod и подчеркнет усилия ключевого поставщика Apple в дальнейшей диверсификации производства за пределами Китая.

В настоящее время AirPods производится рядом китайских поставщиков", — говорится в сообщении.

Один из источников сообщил, что Foxconn инвестирует более 200 миллионов долларов в новый завод AirPod в Индии в южном индийском штате Телангана. Не сразу было понятно, сколько обойдется заказ AirPod.

Собеседник агентства рассказал, что должностные лица Foxconn месяцами обсуждали внутри компании, стоит ли собирать AirPods из-за относительно низкой рентабельности производства этого устройства, но в конце концов решили продлить сделку, чтобы «усилить взаимодействие» с компанией Apple.

«Таким образом, мы с большей вероятностью получим заказы на их новую продукцию», — сказал источник.

По словам источника, решение о создании производства в Индии было принято по требованию Apple.

Foxconn соперничает с тайваньскими конкурентами, такими как Wistron Corp и Pegatron Corp, чтобы получить больше заказов от Apple, самой дорогой компании мира.

Акции подразделения Foxconn подскочили почти на 9% после того, как Reuters впервые сообщило об этой новости, возобновив прежнее падение на 2,2%. Акции самого Foxconn выросли на 0,5%.

Аналитики ранее сообщали, что Apple попросила поставщиков, включая Foxconn, производить AirPods в Индии, но такие детали как размер инвестиций, сроки и то, у каких поставщиков есть производственные планы в стране, не разглашались.

Foxconn отказался от комментариев. Apple не сразу ответила на запрос о комментариях.

Економічна Правда По материалам:

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