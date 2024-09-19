Тайский отель признан лучшим в мире (фото) — Finance.ua

Тайский отель признан лучшим в мире (фото) Сегодня 22:30 — Фондовый рынок

Тайский отель признан лучшим в мире (фото)

Отель Capella Bangkok в столице Таиланда возглавил рейтинг 50 лучших отелей в этом году, вытеснив на второе место итальянский отель Passalacqua, расположенный на берегу озера Комо.

Церемония награждения победителей состоялась в лондонском Гилдхолле.

Отель Capella Bangkok открылся в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году на берегу крупнейшей реки Таиланда — Чаупхрая и уже в 2023 году попал в рейтинг 50 лучших отелей мира, заняв 11 место.

В этом году он не только возглавил общий рейтинг, но также был назван лучшим отелем Азии.

В отеле есть 101 номер и 7 отдельных вилл на берегу реки, ресторан, отмеченный звездами Мишлена, и огромный спа-комплекс.

Рейтинг 50 самых лучших отелей мира ежегодно публикует британское издательство William Reed. Рейтинг составляется на основании мнений 600 влиятельных представителей мировой гостиничной индустрии, которые голосуют анонимно, и их лица не раскрываются.

В топ-5 лучших отелей мира наряду с Capella Bangkok и Passalacqua также вошли отель Rosewood в Гонконге, Cheval Blanc в Париже и The Upper House в Гонконге.

По количеству лучших отелей, вошедших в рейтинг, лидирует Азия, где находятся 19 заведений. Из них 4 находятся в Бангкоке и 3 в Японии. Из европейских отелей в рейтинг вошли 13: по 4 во Франции, Великобритании и Италии.

Североамериканских отелей в рейтинге 9, из них самое высокое место — 16-е — занял отель Chable Yucatan в Мехико.

Кроме того, премии были вручены победителям в отдельных номинациях. В частности, дубайский Atlantis The Royal был отмечен за самый высокий взлет в рейтинге за год — с 44-го на 9-е место. Лучшим новым отелем назван Bulgari в Токио.

borgexpert По материалам:

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