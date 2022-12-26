Тарифы на воду: что будет с нового года — Finance.ua

Тарифы на воду: что будет с нового года
Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) планирует с 1 января повысить тарифы на воду по всей Украине. Водоканалам предлагают пересмотреть цены в два этапа: с начала 2023 года и с июля 2023-го. В результате в отдельных случаях кубометр может подорожать на 4-5 грн.
Об этом говорится в проекте решения на сайте НКРЭКУ. Для каждого водоканала предлагают свои тарифы. С ними можно ознакомиться в следующих документах.
Среди причин повышения тарифов: уменьшение объемов реализации (уменьшилось количество потребителей, в результате чего объемы снизились примерно на 10%). Однако при этом затраты на генерацию, ремонты и зарплаты не снизились.
Кроме того, увеличились затраты на электрическую энергию, а именно (на примере Винницы):
на 13,05% по централизованному водоснабжению;
на 12,77% по централизованному водоотведению.
Увеличение произошло за счет роста стоимости электрической энергии, передаваемой на 1 классе напряжения, на 16,56% и электрической энергии, передаваемой на 2 классе напряжения, на 16,46%. Также увеличились затраты на оплату труда:
на 28,78% по централизованному водоснабжению;
на 19,32% по централизованному водоотведению.
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