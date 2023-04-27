Тарифы на коммуналку: что будет с ценами в мае — Finance.ua
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Тарифы на коммуналку: что будет с ценами в мае

Личные финансы
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В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для населения. Действие моратория не распространяется на холодную воду и электроэнергию.

Тариф на электроэнергию

В правительстве Украины планируется повысить тарифы на электроэнергию для населения. Однако, по крайней мере до 31 мая они останутся на прежнем уровне. Соответствующее решение было принято на последнем заседании Кабмина.
В настоящее время население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.
В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч.
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) заявили о планах повысить тарифы на газ и электроэнергию. Сроки пока еще не определены.

Тарифы на холодную воду

Действие тарифного моратория распространяется на горячую воду. Однако это не касается холодной воды.
НКРЭКУ первоначально повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Но затем это решение было отменено, а проект постановления отправлен на доработку.
НКРЭК планировала еще в марте 2023 года включить в повестку дня вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Однако до сих пор это решение не принято.
Между тем, уже в начале мая комиссия планирует повысить тарифы для отдельных поставщиков в Украине.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями на 24 февраля 2022 года.
В настоящее время 98% потребителей получают газ от «Нафтогаза» по цене 7,96 гривен за кубометр. Помимо государственной компании газ населению продают еще восемь поставщиков. С 1 мая истекает действие годовых контрактов.
Если поставщики — частные компании не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать «Нафтогаз» по цене 7,96 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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