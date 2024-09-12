Таможенники выявили с начала года нарушений на 17 миллиардов — Finance.ua

Таможенники выявили с начала года нарушений на 17 миллиардов Сегодня 06:41 — Криминал

Таможенники выявили с начала года нарушений на 17 миллиардов

За восемь месяцев 2024 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на 16,7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В январе-августе 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 6 502 нарушения таможенных правил на сумму 16,7 млрд грн. Стоимостный показатель увеличился почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Инфографика: Государственная таможенная служба

По 1905 делам о нарушении таможенных правил таможенники временно изъяли предметы правонарушений на сумму 371 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму 271 млн грн;

транспортных средств на сумму более 53 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 45 млн грн;

валюты на сумму 2 млн грн.

В 2056 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 55,7 млн ​​грн, из которых взыскано в Госбюджет 53 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 3624 дела о возбуждении таможенных правил на сумму почти 16,3 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 1,7 млрд грн.

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