Тактика применения иранских дронов — Finance.ua

Тактика применения иранских дронов Сегодня 10:15

Иранские беспилотники и дроны-камикадзе уже используются в Украине. Их сбивают, обломков более чем достаточно для подтверждения присутствия.

Finance.ua разбирался , что представляют собой иранские беспилотники, чем они опасны, сколько их и как можно бороться с этой угрозой.

На самом деле эти иранские беспилотники называются не «Шахид», а «Шахед». Слово «Шахид» (شهید) арабского происхождения означает что-то вроде «мученик», то есть человек, погибший за веру.

А вот слово «Шахед» (شاهد) переводится как «наблюдатель» или «свидетель». Впрочем, слова однокоренные, ведь «Шахидами» называют не только погибших за веру, но и свидетелей в суде. Поэтому оба варианта произношения названий иранских дронов возможны.

Есть неподтвержденная информация о применении дрона Shahed-131, это уменьшенная версия модели Шахед-136, несущая взрывчатку массой 15 килограмм.

Сколько дронов Shahed-136 было поставлено из Ирана, пока неизвестно. Некоторые утверждают, что 40 единиц, другие говорят о 300, третьи — о 1000.

Одна из версий Shahed-136 оснащена камерой и может управляться удаленно оператором. То есть можно изменять маршрут полета и, возможно, перенацелить дрон на другие объекты. Но оснащение дрона-камикадзе сложной и замысловатой системой управления идет в разрез с основным преимуществом — простотой изготовления, применения высоких технологий в иранских дронах-камикадзе ждать не приходится.

Тактика применения

Поскольку Shahed-136 не может самостоятельно находить цели и атаковать движущиеся объекты, его запускают только в сторону больших стационарных целей.

Точность целеуказания у дрона-камикадзе очень низкая, потому что используется инерционная система наведения. Чем дальше от цели, тем больше будет погрешность и тем меньше точность.

То есть он представляет угрозу для украинских городов, а не для ВСУ.

Обнаружить Шахид-136 можно визуально, потому что летит он низко, поэтому россияне запускают их ночью, чтобы усложнить эту задачу. Сбить тоже нетрудно благодаря низкой скорости и высоте полета даже из стрелкового оружия.

На дату написания этой статьи можно сделать предварительный вывод, что при используемой тактике сбивается до 75% дронов камикадзе Shahed-136. С наработкой опыта борьбы с такими целями процент наверняка будет расти.

Но все вышесказанное не делает иранский дрон «игрушкой». Если в россию их было поставлено много, то россияне могут применить тактику насыщения ПВО, то есть запустить больше беспилотников, чем физически можно успеть сбить.

Однако преимущество дронов Шахид-136 именно в их количестве. Они опасны, только когда их действительно много.

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