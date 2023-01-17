Сжиженный автогаз продолжает дешеветь — Finance.ua

Сжиженный автогаз продолжает дешеветь Сегодня 21:30 — Энергетика

Средняя цена на сжиженный газ по состоянию на вторник, 17 января, в сетях автозаправочных станций Украины уменьшилась на 0,11 грн/л — до 28,15 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На заправках ОККО, WOG и Shell пропан-бутан подешевел на 0,14 грн/л, 0,03 грн/л и 0,03 грн/л, до 28,49, 28,60 и 28,38 грн/л соответственно.

Сети АЗК BVS, «Рур групп», «Укрнефть» и другие оставили цену на прежнем уровне.

На станциях «Овис» сжиженный газ подешевел на 1,0 грн/л.

Самый дорогой автогаз в сети Neftek — 28,99 грн/л, а самый дешевый в сети «Авантаж 7» — 25,25 грн/л.

Ранее сообщалось, что европейские покупатели дизельного топлива спешат заполнить им свои склады до начала действия эмбарго на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля 2023 года.

Напомним, Евросоюз с 5 декабря 2022 г. запретил импорт российской нефти морем и с 5 февраля запретил закупку российских нефтепродуктов.

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