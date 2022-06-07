Сильные данный по рынку труда в США придали уверенности ФРС — Finance.ua

Материал подготовлен
отделом аналитики финансовых рынков
RoboForex.
Рынок
труда по-прежнему силен: уровень
безработицы остался на уровне в 3,6% в
мае 2022 года по сравнению с 6,2% годом
ранее. Даже при этом существует огромный
избыточный спрос на рабочую силу:
последние данные показывают, что вакансий
примерно на 5 миллионов больше, чем
безработных. Этот повышенный спрос
в сочетании с ростом заработной платы,
ослаблением воздействия пандемии на
предложение рабочей силы и прекращением
большей части помощи от правительства
в связи с пандемией должны привести к
дальнейшему снижению уровня безработицы.
Возможно, что к концу этого года уровень
безработицы упадет ниже 3,4%, что сделает
его самым низким с 1953 года.
Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com
Быстро
улучшающийся рынок труда и постоянное
инфляционное давление «подтолкнули» Федеральную
резервную систему к гораздо
более «ястребиной» позиции.
На своем мартовском заседании Федрезерв
повысил ставку по федеральным фондам
на 0,25% и сообщил о намерении поднимать ставки
на каждом из оставшихся шести заседаний
в 2022 году, а также сокращать огромные
вложения в ипотечные облигации. Это
должно повысить долгосрочные процентные
ставки и способствовать восстановлению
жилищного строительства в 2023 году.
К
концу 2022 года безработица, вероятно,
снизится, а инфляция останется намного
выше целевых показателей ФРС, что не
даст ФРС поводов для
смягчения «ястребиной» позиции.
Это предполагает дальнейшее повышение
долгосрочных процентных ставок в течение
2022 года. Но учитывая отставание в
воздействии денежно-кредитной политики
на экономическую активность и вероятное
замедление экономического импульса в
течение этого года, более «ястребиная» политика
ФРС увеличивает потенциальные риски
рецессии в 2023 году.
На
рынках пока господствует
неопределенность. Индекс S&P
500 «отскочил» от минимумов
уже почти на 9%. Безусловно, откаты
вниз вероятны, но в целом восходящее движение
может продолжиться — никто не отменял
продолжительных ралли на медвежьем
рынке. Как показывает история, длиться
они могут не одну неделю. По этой причине
текущее ослабление доллара США является
временным — как только коррекционный
рост завершится, инвесторы вновь начнут
использовать его как «защитный»
актив.