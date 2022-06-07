Сильные данный по рынку труда в США придали уверенности ФРС — Finance.ua
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Сильные данный по рынку труда в США придали уверенности ФРС

Сегодня 09:35Валюта
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Материал подготовлен отделом аналитики финансовых рынков RoboForex.
Рынок труда по-прежнему силен: уровень безработицы остался на уровне в 3,6% в мае 2022 года по сравнению с 6,2% годом ранее. Даже при этом существует огромный избыточный спрос на рабочую силу: последние данные показывают, что вакансий примерно на 5 миллионов больше, чем безработных. Этот повышенный спрос в сочетании с ростом заработной платы, ослаблением воздействия пандемии на предложение рабочей силы и прекращением большей части помощи от правительства в связи с пандемией должны привести к дальнейшему снижению уровня безработицы. Возможно, что к концу этого года уровень безработицы упадет ниже 3,4%, что сделает его самым низким с 1953 года.
Безработица в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com Безработица в США (%). Источник: tradingeconomics.com
Быстро улучшающийся рынок труда и постоянное инфляционное давление «подтолкнули» Федеральную резервную систему к гораздо более «ястребиной» позиции. На своем мартовском заседании Федрезерв повысил ставку по федеральным фондам на 0,25% и сообщил о намерении поднимать ставки на каждом из оставшихся шести заседаний в 2022 году, а также сокращать огромные вложения в ипотечные облигации. Это должно повысить долгосрочные процентные ставки и способствовать восстановлению жилищного строительства в 2023 году.
К концу 2022 года безработица, вероятно, снизится, а инфляция останется намного выше целевых показателей ФРС, что не даст ФРС поводов для смягчения «ястребиной» позиции. Это предполагает дальнейшее повышение долгосрочных процентных ставок в течение 2022 года. Но учитывая отставание в воздействии денежно-кредитной политики на экономическую активность и вероятное замедление экономического импульса в течение этого года, более «ястребиная» политика ФРС увеличивает потенциальные риски рецессии в 2023 году.
Прогноз учетной ставки ФРС. Источник: JPMorgan Asset Management Прогноз учетной ставки ФРС. Источник: JPMorgan Asset Management
На рынках пока господствует неопределенность. Индекс S&P 500 «отскочил» от минимумов уже почти на 9%. Безусловно, откаты вниз вероятны, но в целом восходящее движение может продолжиться — никто не отменял продолжительных ралли на медвежьем рынке. Как показывает история, длиться они могут не одну неделю. По этой причине текущее ослабление доллара США является временным — как только коррекционный рост завершится, инвесторы вновь начнут использовать его как «защитный» актив.
По материалам: RoboForex
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