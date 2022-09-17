SWIFT начнет использовать блокчейн технологии — Finance.ua

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SWIFT начнет использовать блокчейн технологии

Финтех и Карты
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SWIFT начнет использовать блокчейн технологии
SWIFT начнет использовать блокчейн технологии
SWIFT — международная банковская система передачи информации и осуществления платежей — запускает пилотный проект вместе с финтех-компанией Symbiont. Цель — предоставление точных данных финансовым компаниям с помощью технологий блокчейна. К инициативе присоединились финансовые гиганты Vanguard, Citigroup, American Century Investments и Northern Trust.
«Объединяя платформу Symbiont и смартконтракты с глобальной сетью SWIFT, мы можем автоматически и беспрепятственно согласовывать данные из нескольких корпоративных источников и передавать их по назначению», — пояснил директор по инновациям SWIFT Том Зшах. Аналитики говорят, что новый подход поможет банковскому оператору повысить свою актуальность в условиях появления в разных странах собственных государственных цифровых активов (CBDC).
Пилотный проект SWIFT и Symbiont поможет провайдерам пересылать нужные данные клиентам во всем мире в реальном времени. Благодаря запатентованной технологической платформе Symbiont и смарт-контрактам, SWIFT ожидает достичь «сетевого эффекта, который привлечет более 11 тысяч учреждений, подключенных к новой блокчейн-инфраструктуре по всему миру».
Как глобальная финансовая артерия SWIFT доставляет защищенные сообщения более чем в 200 странах, направляя триллионы долларов в международные транзакции. Отметим, что межбанковская система привлекла большое внимание мирового общества и дипломатов после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Со временем США и Европа отключили ряд российских банков от SWIFT.
Добавим, что SWIFT — не единственная платежная система, которая интересуется использованием блокчейн-технологий и криптовалют. Так, в конце июня платежная система Visa объявила о запуске банковских карт в Латинской Америке, которые будут поддерживать криптовалютные платежи. Запуск состоялся в партнерстве с латиноамериканскими стартапами: Satoshi Tango, Lemon Cash, Zro Bank и Afterbank.
По материалам:
noworries
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