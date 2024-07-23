Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки — Finance.ua

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Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки

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Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки
Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки
21 июля 2024 года действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки. Политик отметил, что обратится к нации с более подробной информацией о своем решении на этой неделе.
Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки
На фоне этой новости PoliFi-токены Jeo Boden (BODEN) и MAGA (TRUMP) значительно потеряли в цене. Курс первого актива за последние 24 часа уменьшился на около 57%, а второго — на 7,3%, по данным CoinGecko.
Отметим, часть связанных с Трампом мемкоинов выросла в цене. Например, за последние сутки курс Super Trump (STRUMP) и Doland Tremp (TREMP) поднялся на 25% и 2% соответственно.
Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки
Также после объявления Байдена о выходе из президентской гонки изменились шансы на победу других кандидатов. По данным Polymarket, вероятность того, что Трамп станет президентом США составляет 64%, шансы Камалы Харрис на победу в выборах оценивают в 29%. Вероятность того, что Мишель Обама возглавит страну, составляет 3%.
Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки
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