Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки — Finance.ua

Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки Сегодня 04:01 — Криптовалюта

Связанные с Байденом мемкоины обвалились после его выхода из президентской гонки

21 июля 2024 года действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки. Политик отметил, что обратится к нации с более подробной информацией о своем решении на этой неделе.

На фоне этой новости PoliFi-токены Jeo Boden (BODEN) и MAGA (TRUMP) значительно потеряли в цене. Курс первого актива за последние 24 часа уменьшился на около 57%, а второго — на 7,3%, по данным CoinGecko

Отметим, часть связанных с Трампом мемкоинов выросла в цене. Например, за последние сутки курс Super Trump (STRUMP) и Doland Tremp (TREMP) поднялся на 25% и 2% соответственно.

Также после объявления Байдена о выходе из президентской гонки изменились шансы на победу других кандидатов. По данным Polymarket, вероятность того, что Трамп станет президентом США составляет 64%, шансы Камалы Харрис на победу в выборах оценивают в 29%. Вероятность того, что Мишель Обама возглавит страну, составляет 3%.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.