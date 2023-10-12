Свириденко ожидает, что в этом году экономика вырастет по меньшей мере на 4% — Finance.ua

Свириденко ожидает, что в этом году экономика вырастет по меньшей мере на 4% Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Свириденко ожидает, что в этом году экономика вырастет по меньшей мере на 4%

По итогам текущего года рост экономики составит не менее 4%, а в следующем году — не менее 5%.

Об этом первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

«В этом году рост (экономики. — Ред.) у нас будет не менее 4%, следующий год мы прогнозируем не менее 5%. Если посмотреть по основным отраслям, то у нас есть рост и в машиностроении, и в строительной отрасли, и рост торговли на фоне стабильного спроса», — сказала Свириденко.

Она отметила, что основной стимул для такого роста — это макропомощь бюджету, которая создает стимулы для выплат заработных плат госслужащим, военным и идет на обеспечение соцвыплат.

«Я прогнозирую, что следующий год мы будем умеренно, но расти, конечно, для нас большой вызов — это логистические препятствия и экспортные возможности. Если мы сможем восстановить постоянно действующий коридор для аграрной продукции, то тогда можно ожидать и более оптимистичных прогнозов экономического роста», — отметила Свириденко.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает рост ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, что значительно отличается от апрельского прогноза Фонда на этот год, который имел негативную динамику на уровне минус 3% для охваченной войной страны. По прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Украины в текущем году ожидается на уровне 3,5%.

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Укрінформ По материалам:

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