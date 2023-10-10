Деньги на оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении более 21% ВВП — Finance.ua

Деньги на оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении более 21% ВВП Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Деньги на оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении более 21% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выделении из госбюджета на оборону более 21% ВВП (валового внутреннего продукта).

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте Офиса президента.

Так, СНБО решил, чтобы власти предусмотрели при доработке законопроекта о бюджете на 2024-й общий финресурс на оборону в размере не менее 21,6% ВВП.

При этом на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины Кабинет министров должен предусмотреть не менее 1,69 трлн грн.

Текущим проектом бюджета закладывается уменьшение относительной величины финансирования обороны: с 22% ВВП в 2022 г. и 25,3% по плану на 2023 г. до 15,1% в 2024 г. Однако объем расходов на оборону в 2024 г. не окончательный и даже на нынешнем уровне он в 7 раз превышает уровень 2021 г.

Следует отметить, что это финансирование в проекте на данный момент рекордное (более 50% всех расходов), но именно по отношению к ВВП снизилось.

Напомним, в сентябре Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Более половины всех ресурсов бюджета будут направлены на обеспечение обороны и безопасности Украины — 1 трлн 685 млрд гривен. Эта сумма на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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