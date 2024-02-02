Свежий дизайн и гибридная установка: представлен новый Toyota Hilux 2024 (фото) — Finance.ua

Свежий дизайн и гибридная установка: представлен новый Toyota Hilux 2024 (фото) Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

Свежий дизайн и гибридная установка: представлен новый Toyota Hilux 2024 (фото), Фото: Toyota

В Австралии представили новый Toyota Hilux. Пикап прошел уже третье обновление и поступит в продажу с марта. На австралийском рынке цена Toyota Hilux будет составлять от 17 280 до 48 500 долларов.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Пикап Toyota Hilux 2024 узнается по новым фарам, радиаторной решетке и переднему бамперу, причем их дизайн отличается, в зависимости от версии модели. Кроме того, откидной задний борт кузова был дополнен амортизаторами.

У авто изменена передняя часть, Фото: Toyota

Салон Toyota Hilux 2024 не изменился, зато расширена комплектация пикапа. Теперь во всех версиях есть парктроник, а базовый гибрид получил бесключевой доступ и двухзонный климат-контроль. Топовая версия модели обзавелась беспроводной зарядкой для смартфонов.

Новый Toyota Hilux в разных странах оснащают 2,7-литровой бензиновой шестеркой на 160 л. с., а также турбодизелями объемом 2,4 л (150 л. с.) і 2,8 л (204 і 224 л. с.).

Комплектация пикапа расширена, Фото: Toyota

204-сильная версия доступна с 48-вольтной «мягкой» гибридной установкой. Она кратковременно прибавляет 16 л. с. и снижает расход горючего до примерно 7 л/100 км в смешанном цикле. А в скором времени должен появиться и электромобиль Toyota Hilux.

Фокус По материалам:

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