Suzuki Jimny получит электрическую версию — Finance.ua

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Suzuki Jimny получит электрическую версию

Технологии&Авто
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Suzuki Jimny получит электрическую версию
Suzuki Jimny получит электрическую версию
Компания Suzuki выделила почти 35 миллиардов долларов на производство линейки из пяти моделей электромобилей, которые поступят в продажу в Европе к концу десятилетия.
Среди них будет популярный внедорожник Jimny. Не известно, выйдет ли Suzuki Jimny первым, но тизер позволяет говорить о том, что у электрической версии внедорожника будет решетка радиатора с подсветкой и фары с рисунком. Какую из версий — классическую трехдверную или презентованную парой недель ранее пятидверную — превратят в электромобиль, пока что не известно.
Рядом с Jimny на тизере разместился электрический кроссовер, который был представлен две недели назад в Индии с ДВС: это субкомпактный Suzuki Bronx длиной менее четырех метров. Больше подробностей о нем появится в апреле, когда начнутся продажи.

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Также серийным станет Suzuki eVX, также дебютировавший в этом месяце в Индии. Важная особенность: Suzuki eVX будет построена на электрической архитектуре e-TNGA. Он должен выйти в 2025 году.
В Suzuki считают, что к 2030 году 80% европейских продаж марки будут приходиться на электрические модели. На домашнем рынке японцы выпустят на одну модель больше, но при этом прогнозируемая доля таких машин всего 20%. Также шесть моделей электромобилей готовят на индийском рынке.
По материалам:
Телеканал 24
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