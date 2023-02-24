Suzuki готовит свой аналог Toyota Innova — Finance.ua
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Suzuki готовит свой аналог Toyota Innova

Фондовый рынок
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На индийском автомобильном рынке в ценовом сегменте от 7 000 до 20 000 долларов предлагается большое количество моделей разных сегментов — компактные кроссоверы длиной до 4 метров, небольшие хэтчбеки, седаны премиум-класса и прочее. И во всех них представлены машины бренда Maruti Suzuki.
Теперь компания намерена навязать конкурентную борьбу и в более дорогих сегментах. Выпущенный недавно кроссовер Grand Vitara является самой дорогой моделью марки в Индии. Его флагманская комплектация стоит около 29 000 долларов. Этот автомобиль хорошо продается и стал одним из самых популярных в своем сегменте. Однако в этом году Maruti Suzuki намерена выпустить еще более дорогую модель.
Этой новинкой станет 7-местный кроссовер на базе Toyota Innova HyCross Hybrid. Этот автомобиль, как и Grand Vitara, будет производиться в Индии недалеко от Бангалора. Накануне этого запуска независимый художник Пратюш Раут создал рендерные изображения, где продемонстрировал будущий кроссовер.
Судя по фото, модель получит обновленную переднюю панель, в то время как дизайн боковых сторон останется практически нетронутым. «Обут» автомобиль в стильные легкосплавные колесные диски. Возможно, Maruti Suzuki украсит кузов машины массой хромированных элементов, чтобы отличить его от базовой Toyota. В то же время паркетник сохранит агрессивный и спортивный характер Innova HyCross (фото пользователя: Пратюш Раут).
Suzuki готовит свой аналог Toyota Innova
По материалам:
Avtosota
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