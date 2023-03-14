Суточная добыча «Укргаздобычи» в январе-феврале-2023 снизилась на 5%, но выше показателей мая-декабря-2022 — Finance.ua

Суточная добыча «Укргаздобычи» в январе-феврале-2023 снизилась на 5%, но выше показателей мая-декабря-2022 Сегодня 07:29 — Энергетика

Суточная коммерческая (товарная) добыча природного газа «Укргаздобыча» в январе и феврале 2023 года составила 34,2 млн куб. м и 34,5 млн куб. м соответственно, что на 5% ниже показателей января и февраля 2022 года (36,2 млн куб. м и 36,3 млн куб. м).

В то же время, согласно обнародованной в пятницу презентации НАК «Нафтогаз Украины» для владельцев дефолтных еврооблигаций, показатель суточной добычи УГД первых двух месяцев этого года выше, чем в мае-декабре-2022, когда добыча колебалась от 33,6 млн куб. м до 34,1 млн куб. м.

Суточная добыча товарного газа УГД в феврале-2023 соответствует годовому объему 12,6 млрд куб. м при фактическом 12,5 млрд куб. м за весь 2022 год.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев ранее отмечал, что компания ставит целью увеличить собственную добычу природного газа на 1 млрд куб. м в 2023 году — до 13,5 млрд куб. м, что соответствует суточному производству 37 млн куб. м. Ближайший к желаемому уровень в прошлом году был 1-23 февраля-2022 года — 36,4 млн куб. м/сут.

Согласно презентации, после полномасштабной российской агрессии наименьшая суточная добыча УГД была зафиксирована в декабре (33,6 млн куб. м) и сентябре (33,8 млн куб. м).

Как сообщалось, «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», в 2022 году добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного), что на 3% меньше, чем в 2021 году.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 100% акций «Укргаздобычи».

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