Сунак назвал Китай «системной угрозой» мировому порядку — Finance.ua

Сунак назвал Китай «системной угрозой» мировому порядку
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай «системной угрозой» мировому порядку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в интервью NBC.
«Поведение, которое мы наблюдаем в Китае в последнее время, пугает нас. Китай действует авторитарным способом в своей стране и более самоуверенно за рубежом», — добавил он.
Он сообщил, что Британия, США и Австралия планируют объявить о новых шагах по партнерству в области обороны с целью противодействия растущей военной мощи Пекина.
«Китай представляет наибольшую государственную угрозу для наших экономических интересов, это точно. Это системная угроза мировому порядку», — подчеркнул Сунак.
Напомним, что ранее стало известно, что в этом году Китай потратит на военные нужды 224 миллиарда долларов.
Также сообщалось, что США работают над усилением контроля за экспортом микрочипов в Китай.
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