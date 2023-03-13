Сунак назвал Китай «системной угрозой» мировому порядку — Finance.ua

Сунак назвал Китай «системной угрозой» мировому порядку Сегодня 12:32

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай «системной угрозой» мировому порядку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в интервью NBC

«Поведение, которое мы наблюдаем в Китае в последнее время, пугает нас. Китай действует авторитарным способом в своей стране и более самоуверенно за рубежом», — добавил он.

Он сообщил, что Британия, США и Австралия планируют объявить о новых шагах по партнерству в области обороны с целью противодействия растущей военной мощи Пекина.

«Китай представляет наибольшую государственную угрозу для наших экономических интересов, это точно. Это системная угроза мировому порядку», — подчеркнул Сунак.

Напомним, что ранее стало известно, что в этом году Китай потратит на военные нужды 224 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что США работают над усилением контроля за экспортом микрочипов в Китай.

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