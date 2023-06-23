Сумма выявленных нарушений на таможне выросла в 2,5 раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сумма выявленных нарушений на таможне выросла в 2,5 раза

Криминал
17
Сумма выявленных нарушений на таможне выросла в 2,5 раза
Сумма выявленных нарушений на таможне выросла в 2,5 раза
В январе-мае 2023 года Государственная таможенная служба выявила 4991 нарушение таможенных правил на общую сумму 4,3 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщается на сайте ГМС.
Работники таможни изъяли предметы правонарушений на сумму более 293 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на сумму 162 млн грн;
  • продовольственных товаров на сумму 47 млн грн;
  • валюты на сумму свыше 64 млн грн;
  • транспортных средств на сумму 20 млн грн.
Инфографика: ДМС
Инфографика: ДМС
Непосредственно таможни рассмотрели 1272 дела о нарушении таможенных правил и применили административных взысканий в виде штрафа на сумму 53 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 26 млн гривен.
На рассмотрение в суд таможни передали 2628 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1,1 млрд гривен.
По результатам рассмотрения дел суды наложили взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,1 млрд грн, этот показатель на 73% больше аналогичного показателя 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.