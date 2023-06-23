Сумма выявленных нарушений на таможне выросла в 2,5 раза — Finance.ua

Сумма выявленных нарушений на таможне выросла в 2,5 раза
В январе-мае 2023 года Государственная таможенная служба выявила 4991 нарушение таможенных правил на общую сумму 4,3 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщается на сайте ГМС.
Работники таможни изъяли предметы правонарушений на сумму более 293 млн грн. В частности:
- промышленных товаров на сумму 162 млн грн;
- продовольственных товаров на сумму 47 млн грн;
- валюты на сумму свыше 64 млн грн;
- транспортных средств на сумму 20 млн грн.
Непосредственно таможни рассмотрели 1272 дела о нарушении таможенных правил и применили административных взысканий в виде штрафа на сумму 53 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 26 млн гривен.
На рассмотрение в суд таможни передали 2628 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1,1 млрд гривен.
По результатам рассмотрения дел суды наложили взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,1 млрд грн, этот показатель на 73% больше аналогичного показателя 2022 года.
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