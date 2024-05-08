Суд заочно арестовал бывшего главу Фонда госимущества Сенниченко — Finance.ua
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Суд заочно арестовал бывшего главу Фонда госимущества Сенниченко

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Фонда государственного имущества Украины. Его заочно арестовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
Следственный судья ВАКС во вторник, 7 мая, поддержал позицию прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Фонда госимущества.
В прокуратуре не указывают имя фигуранта. Однако по деталям дела известно, что речь идет о Дмитрии Сенниченко, подозреваемом в организации преступной схемы. Он объявлен в международный розыск.
Напомним, украинские правоохранители разоблачили преступную организацию во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн гривен средств АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания».
Также фигурантов дела подозреваю в отмывании 10 млрд гривен, полученных преступным путем.
Добавим, что фигурантами этого дела также являются Юрий Липка, который был советником Сенниченко, Николай Синица — бывший и.о. главы «Одесского припортового завода» и совладелец компании «АгроГазТрейдинг».
В декабре 2023 года подозрение также объявили бывшему первому заместителю главы Фонда госимущества, действующему чиновнику ПАО «Укрнафта».
По материалам:
РБК-Україна
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