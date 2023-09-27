Судью из Киевской области поймали на взятке за «правильное» решение — Finance.ua
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Судью из Киевской области поймали на взятке за «правильное» решение

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Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он потребовал 4 тысячи долларов взятки за «правильное решение вопроса» во время заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители разоблачили судью «на горячем» при получении второго транша неправомерной выгоды в 3 тысячи долларов.
Следствие установило, что судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это он обещал принять решение в пользу этой стороны.
Мужчина получал неправомерную выгоду двумя траншами: сначала 1 тысячу долларов за решение, обязавшее другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тысячи — за решение о взыскании долга в пользу истца.
Судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
По материалам:
РБК-Україна
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