Суд рф запретил международным компаниям судиться с «Газпромом» за рубежом — росСМИ — Finance.ua
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Суд рф запретил международным компаниям судиться с «Газпромом» за рубежом — росСМИ

Фондовый рынок
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Суд рф запретил международным компаниям судиться с «Газпромом» за рубежом — росСМИ
Суд рф запретил международным компаниям судиться с «Газпромом» за рубежом — росСМИ
Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie SA продолжить арбитражное разбирательство против «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
Одновременно с удовлетворением жалобы «Газпрома» против французской Engie SA, суд принял аналогичное решение по иску «Газпром экспорта» к чешской nnogy Energie.
По заявлению компаний группы «Газпром», российские суды вынесли уже несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и международных арбитражных институтах.
Введенные ЕС санкции предусматривают, в частности, запрет на предоставление юридических услуг российским юридическим лицам.
По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.
Напомним:
Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper расторгнуть долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» и присудил ей 13 млрд евро компенсации за недопоставку газа с середины 2022 года.
российский газовый монополист «Газпром» вряд ли сможет до 2035 года восстановить объемы продажи газа, которых он лишился после полномасштабного вторжения рф в Украину и санкций.
По материалам:
Економічна Правда
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