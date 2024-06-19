Суд рф запретил международным компаниям судиться с «Газпромом» за рубежом — росСМИ Сегодня 16:41 — Фондовый рынок

Суд рф запретил международным компаниям судиться с «Газпромом» за рубежом — росСМИ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie SA продолжить арбитражное разбирательство против «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Одновременно с удовлетворением жалобы «Газпрома» против французской Engie SA, суд принял аналогичное решение по иску «Газпром экспорта» к чешской nnogy Energie.

По заявлению компаний группы «Газпром», российские суды вынесли уже несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и международных арбитражных институтах.

Введенные ЕС санкции предусматривают, в частности, запрет на предоставление юридических услуг российским юридическим лицам.

По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Напомним:

Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper расторгнуть долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» и присудил ей 13 млрд евро компенсации за недопоставку газа с середины 2022 года.

российский газовый монополист «Газпром» вряд ли сможет до 2035 года восстановить объемы продажи газа, которых он лишился после полномасштабного вторжения рф в Украину и санкций.

Економічна Правда По материалам:

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