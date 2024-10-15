Суд обязал Польшу выплатить 300 миллионов евро угольной компании из Австралии — Finance.ua

Суд обязал Польшу выплатить 300 миллионов евро угольной компании из Австралии Сегодня 18:25 — Фондовый рынок

Арбитражный суд обязал Польшу выплатить 300 миллионов евро компенсации австралийской горнодобывающей компании GreenX Metals за нарушение международного договора в неудачном проекте угольной шахты.

Об этом сообщает профильное издание Еxpro.

Австралийская компания объявила об успешном судебном кейсе, а юристы назвали его победой над «ресурсным национализмом в Польше».

Генеральная прокуратура Польши позже подтвердила результаты и заявила, что «анализирует дальнейшие шаги».

GreenX, тогда известная как Prairie Mining, начала международный арбитраж против Польши в 2020 г., утверждая, что страна нарушила свои обязательства по международным договорам, заблокировав разработку двух угольных шахт.

Проблемы для австралийской фирмы возникли после того, как польские государственные компании стали интересоваться этими шахтами, сообщает польский ресурс Energetyka24.

Как указывают СМИ, GreenX выиграл арбитражное дело в отношении одной из шахт в Люблинском бассейне. Претензии по второму прииску, что в Силезии, не были удовлетворены.

Економічна Правда По материалам:

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