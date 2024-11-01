Судьбу доллара решит новый хозяин Белого дома — Finance.ua

Судьбу доллара решит новый хозяин Белого дома Сегодня 20:00 — Валюта

Судьбу доллара решит новый хозяин Белого дома

Будущие американские выборы — это не только дальнейший путь политического развития Штатов, но и перспективы развития мировой политики и экономики на ближайшие, как минимум, 4 года.

Сейчас встал вопрос о дальнейшей роли США как мирового лидера, что проектируется и на доллар. Трамп и Гаррис имеют принципиально разные взгляды на задачи Америки как мирового лидера. Поэтому в какой-то степени доллар становится «заложником» результата этих выборов. И поскольку оба кандидата в последние дни почти сравнялись в рейтингах симпатий избирателей, уже с конца октября и, как минимум, до окончательного оглашения результатов выборов валютный мир и доллар будут лихорадить.

Все это хорошо видно как по текущему поведению пары евро/доллар, так и по ценам на золото и нефть. Они сейчас как лакмусовая бумага, показывают текущие настроения инвесторов, ожидания мирового промышленного сектора, а также реакцию финансовых кругов на происходящее.

Пара евро/доллар в середине сентября-октябре 2024 г.

Мы видим определенное укрепление позиций доллара по отношению к евро, что аналитики считают реакцией на возможную победу на выборах Дональда Трампа.

Цена на золото в долларах (за тройскую унцию)

По данным Bloomberg, цена золота впервые в истории превысила $2800 за унцию, что говорит о росте опасений инвесторов на фоне неопределенности результатов выборов в США.

От Трампа ожидают дальнейшего укрепления позиций доллара, если он как новый хозяин Белого дома выполнит свои обещания уладить проблемы на Ближнем Востоке, завершить войну в Украине и потеснить Китай на мировых рынках. Это, по мнению инвесторов, кратковременно не только усилит американскую валюту, но и позволит на время психологически облегчить проблему роста внешнего долга США, который уже приближается к $36 трлн.

Если же победу одержит Камала Гаррис, то выполнение ее программы повышения налогов для корпораций и богатых людей, менее жесткая защита американских производителей на фоне более мягкой денежно-кредитной политики ФРС США сыграют на ослабление позиций доллара. Ожидается, что в результате увеличения налогов для корпораций доходность облигаций постепенно снизится, а общий рост экономики США замедлится. При этом стоимость обслуживания американского госдолга из-за снижения процентных ставок снизится.

Прогноз курса доллара на мировых площадках

Прогноз относительно пары евро/доллар в первой-второй декаде ноября (финиш президентской гонки в США, заседание ФРС и первые кадровые назначения нового главы Америки) следующий:

В случае победы Дональда Трампа — в первые 20 дней ноября соотношение будет в пределах ситуативного коридора от 1,065 до 1,09 доллара за евро.

Если же победу одержит Камала Гаррис, то соотношение пары евро/доллар в этот же период будет в пределах ситуативного коридора от 1,072 до 1,095 доллара за евро.

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