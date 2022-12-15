Суд арестовал Premier Palace и еще шесть гостиниц, принадлежащих россиянам — Finance.ua

Суд арестовал Premier Palace и еще шесть гостиниц, принадлежащих россиянам Сегодня 16:38 — Фондовый рынок

Суд наложил арест на семь отелей и два торгово-развлекательных центра, принадлежащих группе компаний и лицам, связанным с преступной организацией «лужниковцы», учредителями которой являются, в частности, заместитель председателя государственной думы российской федерации и еще два гражданина рф.

«По ходатайству прокуроров ОГП наложен арест на имущество, принадлежащее группе компаний и лицам, связанным с преступной организацией „лужниковцы“. Среди ее организаторов, по версии следствия, заместитель председателя госдумы и еще два гражданина россии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решением суда, которое на сегодняшний день уже исполнено, арест с запретом отчуждения, распоряжения и пользования недвижимым имуществом наложен на гостиницы, которые в рамках уголовного производства ранее признаны вещественными доказательствами. Речь идет о Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa, Premier Palace Hotel, Premier Compass Hotel Oleksandriya, Premier Hotel Slavutych. Кроме того, арест наложен на ТРЦ «Метроград» и «Метрополис».

Арестованы также корпоративные права предприятий, являющихся владельцами этих объектов недвижимости.

Как добавили в Государственном бюро расследований, правоохранителями установлено, что номинальными бенефициарными собственниками указанных объектов являются иностранные граждане и компании-нерезиденты, непосредственно связанные с гражданами российской федерации. В частности, речь идет о чиновниках и депутатах госдумы рф.

В ходе досудебного расследования ДБР проверяет причастность этих граждан России к деятельности преступной организации, совершившей ряд преступлений на территории Украины. Установлено, что участники этой организации противоправно завладели частью энергетической критической инфраструктуры Украины (облэнерго) и другими украинскими бизнесами.

Как сообщалось, 11 ноября Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях (Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Ровнооблэнерго) и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть эти же лица.

30 ноября сотрудники ГБР объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) заместителю председателя государственной думы российской федерации Александру Бабакову, проголосовавшему за ряд федеральных законов по включению Запорожской и Херсонской областей, Автономной Республики Крым в состав России как «новообразованных субъектов» федеративной республики.

Укрінформ По материалам:

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