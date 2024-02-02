Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото) — Finance.ua
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Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото)

Фондовый рынок
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Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото)
Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото)
По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, причастного к финансированию вооруженной агрессии россии.
Об этом сообщили СБУ, Винницкая областная прокуратура.
Детали: Общая стоимость арестованного имущества — 460,6 млн грн.
Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории «Кирова» и музее «Усадьба княгини Барятинской», где сейчас проживает Царев, отмечают в СБУ.
По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством рф.
Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото)
Таким образом, он регулярно платит деньги с рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде «налогов».
Кроме того, Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно уведомили Царева о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта как государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
Дословно СБУ: «Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины».
По материалам:
Економічна Правда
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