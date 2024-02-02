Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото) — Finance.ua

Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото) Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Суд арестовал недвижимость экс-нардепа Царева почти на полмиллиарда гривен (фото)

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, причастного к финансированию вооруженной агрессии россии.

Детали: Общая стоимость арестованного имущества — 460,6 млн грн.

Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории «Кирова» и музее «Усадьба княгини Барятинской», где сейчас проживает Царев, отмечают в СБУ.

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством рф.

Таким образом, он регулярно платит деньги с рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде «налогов».

Кроме того, Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно уведомили Царева о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта как государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Дословно СБУ: «Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины».

Економічна Правда По материалам:

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