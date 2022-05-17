Суд арестовал 434 железнодорожных вагона российских компаний на свыше 300 миллионов гривен — Finance.ua
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Суд арестовал 434 железнодорожных вагона российских компаний на свыше 300 миллионов гривен

Сегодня 18:33Казна и Политика
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Суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму свыше 300 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В настоящее время 434 вагона переданы в управление в АРМА с правом коммерческого использования, владения и распоряжения деньгами.
Вырученные средства от коммерческого использования вагонов будут использованы на нужды ВСУ.
«Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и следователи Главного следственного Управления Национальной полиции совместно с АО „Укрзализныця“ в рамках уголовного производства установили принадлежность 434 железнодорожных вагонов российским компаниям и их фактическое местонахождение. Ввиду полномасштабной агрессивной войны, которую российская федерация развязала и ведет против Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства о принудительном изъятии объектов права собственности российской федерации и ее резидентов, по ходатайству Офиса Генерального прокурора на указанные вагоны был наложен арест», — говорится в сообщении.
По материалам: Економічна Правда
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