Subaru выпустит электрический внедорожник размером с нынешний Forester в 2025 году — Finance.ua
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Subaru выпустит электрический внедорожник размером с нынешний Forester в 2025 году

Фондовый рынок
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Subaru выпустит электрический внедорожник размером с нынешний Forester в 2025 году
Subaru выпустит электрический внедорожник размером с нынешний Forester в 2025 году
Компания Subaru выпустит электрический внедорожник размером с нынешний Forester в 2025 году. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание BestCarWeb.
Стратегия компании предполагает выход на ежегодное производство 400 тысяч электромобилей за четыре года.
По данным издания, электрокроссовер, который может получить название Forester EV, будет проезжать без подзарядки до 700 километров. Разработать его Subaru планирует самостоятельно, хотя единственная нынешняя электрическая модель бренда, внедорожник Solterra, базируется на платформе e-TNGA и является фактической Toyota bZ4X с несколько измененной внешностью.
Планы Subaru включают вывод на рынок еще двух электрических внедорожников. По предварительным данным, один из них окажется больше электрического Forester и получит трехрядный салон, второй станет своего рода альтернативой нынешнему Crosstrek.
Выпускать электромобили компания планирует на заводах в Японии. К 2026 году должен быть модернизирован завод в Яджиме, чьи производственные мощности достигнут 200 тысяч электромобилей в год, еще через два года на такие же показатели выйдет предприятие в Оизуме.
По материалам:
uamotors
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