Subaru анонсировала выход нового спорткара (фото) — Finance.ua

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Subaru анонсировала выход нового спорткара (фото)

Фондовый рынок
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Subaru анонсировала выход нового спорткара (фото)
Subaru анонсировала выход нового спорткара (фото)
Компания Subaru анонсировала выход новой версии спорткара BRZ. Ее официальная презентация пройдет 23 июля в рамках Subiefest в Калифорнии, США.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Carsсops.
По информации производителя, это будет более «четкая и целенаправленная» версия BRZ. Правда, что под этим подразумевается и какие характеристики получит новинка, пока не известно.
Судя по тому, какую формулировку Subaru выбрала для описания новой модели, это будет нечто большее чем просто пакет обработки. Вполне возможно, что автомобиль получит более мощную силовую установку.
Subiefest — это одно из самых масштабных событий Subaru в мире. Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2006 года, и включает в себя автошоу, автокросс и многое другое.
Напомним, 15 июля 2023 года в Токио корпорация Subaru отмечала свое 70-летие.
Как известно, в апреле 2023 года Subaru представила на автосалоне в Нью-Йорке новый кроссовер Subaru Crosstrek Wilderness.
Каско онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
mmr.ua
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