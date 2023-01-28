Стриминговый сервис от Amazon закрывает все белорусские подписки — Finance.ua
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Стриминговый сервис от Amazon закрывает все белорусские подписки

Технологии&Авто
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Стриминговый сервис от Amazon закрывает все белорусские подписки
Стриминговый сервис от Amazon закрывает все белорусские подписки
Стриминговый сервис Prime Video от Amazon с 25 января закрывает все подписки — соответствующие письма сервис рассылает пользователям, которые указали беларусь как страну пребывания во время регистрации.
Об этом пишет «Интерфакс».
«Prime Video отменит ранее прекращенные подписки с 25 января 2023 года. В результате вы не сможете продолжать стриминг контента Prime Video», — говорится в тексте писем.
В Amazon также уточнили, что будут отменены подписки пользователей, которые оформляли их на территории республики, но сейчас находятся за границей. Им предлагается заново зарегистрироваться из новой страны пребывания.
Напомним, ранее американский сервис Amazon Prime Video ограничил для пользователей из россии доступ к фильмам и сериалам по подписке.
Облачная платформа Amazon Amazon Web Services запретила регистрацию новых клиентов из россии и беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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