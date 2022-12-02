Стратегии инвестирования на 2023 год: прокачиваем финансовую свободу на конференции «Жить на проценты» — Finance.ua

Стратегии инвестирования на 2023 год: прокачиваем финансовую свободу на конференции «Жить на проценты» Сегодня 10:38

Инвестиционная среда долгое время казалась сложной для понимания и очень далекой от жизни обычного человека, но последние годы все изменили. Цифровизация помогла инвестициям проникнуть в нашу жизнь, и сейчас уже трудно представить человека, не знакомого с термином «акция» или «фондовый рынок».

Однако современность требует от нас не только базовых знаний, но и постоянного углубленного обучения. Поиск новых связей и взаимодействие с опытом коллег. Именно такую возможность предоставляет конференция Жить на проценты, которую организует портал Минфин.

Кому это будет полезно?

Приглашаем тех, кто:

✔️ хочет сформировать собственный финансовый план и стратегию инвестирования;

✔️ имеет сбережения от 1000 у.е. и хочет инвестировать их с лучшей доходностью;

✔️ интересуется инвестициями и ищет, куда вложить деньги, чтобы получать пассивный доход;

✔️ хочет начать инвестировать, но не знает с чего начать;

✔️ уже сделал первые шаги и ищет новые инструменты и идеи для инвестирования;

✔️ осознает ценность времени и цену упущенной возможности;

✔️ понимает, что инфляция в 30% съест все сбережения;

✔️ желает получить «дорожную карту» по инвестированию: от выбора надежных инструментов, приложения/платформы, брокера до уплаты налогов.

Мы уже пригласили более 20 опытных инвесторов, чтобы они могли поделиться с вами опытом и ответить на все ваши вопросы о надежных и прибыльных инвестициях в Украине и за рубежом. Среди экспертов:

Алина Шух — финансовый советник, соучредитель SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике;

— финансовый советник, соучредитель SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике; Андрей Длигач — д.э.н., профессор, Генеральный директор группы компаний Advanter Group;

— д.э.н., профессор, Генеральный директор группы компаний Advanter Group; Павел Бойко — украинский инвестор и управляющий активами. Самый доходный инвестор на фондовом рынке Украины. С 2017 по 2021 год заработал 1165% при росте рынка на 118%. Управляет капиталом 200+ инвесторов со всего мира;

— украинский инвестор и управляющий активами. Самый доходный инвестор на фондовом рынке Украины. С 2017 по 2021 год заработал 1165% при росте рынка на 118%. Управляет капиталом 200+ инвесторов со всего мира; Алексей Козырев — финансовый эксперт Minfin.com.ua;

— финансовый эксперт Minfin.com.ua; Дмитрий Карпиловский — фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб;

— фулл-тайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб; Григорий Овчаренко — управляющий активами группы ICU;

— управляющий активами группы ICU; Роман Кошовский — бизнес-аналитик, автор ютуб-проекта «Запали цели», соучредитель движения FIRE в Украине, инвестор;

— бизнес-аналитик, автор ютуб-проекта «Запали цели», соучредитель движения FIRE в Украине, инвестор; Роберт Ли — инвестор-практик с опытом работы в финансовой сфере более 8 лет, сертифицированный специалист Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по направлению «Торговля ценными бумагами».

Где и когда: Киев, 10 декабря.

Формат: оффлайн та онлайн.

PS: Свет — есть! Интернет — есть! Теплое бомбоубежище — тоже есть! Присоединяйтесь, чтобы получить практический опыт и знания.

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