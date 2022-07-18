Страны, которые наиболее активно блокируют российские активы — Finance.ua

Страны, которые наиболее активно блокируют российские активы
Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс озвучил страны-лидеры по объему замороженных российских активов в Европейском союзе (ЕС):
- Германия,
- Франция,
- Австрия,
- Ирландия,
- Бельгия,
- Люксембург.
Заявление Рейндерса цитирует руководитель офиса президента Андрей Ермак.
В частности, отмечается, что на долю этих шести стран приходится около €13 млрд из почти €14 млрд замороженных российских активов в Евросоюзе. В этой связи Рейндерс выступил с критикой государств-членов ЕС, которые замораживают российские активы в недостаточном объеме.
Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу (блокируют активы — Ред.). У нас сложилась ситуация, когда некоторые страны-члены предоставляют нам много информации, другие, наоборот, крайне мало — заметил Еврокомиссар.
Ранее Рейндерс заявлял, что ЕС в октябре примет директиву, которая позволит конфискацию арестованных активов рф в случае обхода санкций.
Европейская комиссия 15 июля одобрила совместное предложение нового пакета мер с целью сохранения и укрепления эффективности шести всесторонних и беспрецедентных пакетов санкций против россии.
7-й пакет подразумевает введение запрета на импорт российского золота, одновременно усиливая экспортный контроль над товарами двойного назначения и передовых технологий.
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