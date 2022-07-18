Страны, которые наиболее активно блокируют российские активы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны, которые наиболее активно блокируют российские активы

53
Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс озвучил страны-лидеры по объему замороженных российских активов в Европейском союзе (ЕС):
  • Германия,
  • Франция,
  • Австрия,
  • Ирландия,
  • Бельгия,
  • Люксембург.
Заявление Рейндерса цитирует руководитель офиса президента Андрей Ермак.
В частности, отмечается, что на долю этих шести стран приходится около €13 млрд из почти €14 млрд замороженных российских активов в Евросоюзе. В этой связи Рейндерс выступил с критикой государств-членов ЕС, которые замораживают российские активы в недостаточном объеме.
Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу (блокируют активы — Ред.). У нас сложилась ситуация, когда некоторые страны-члены предоставляют нам много информации, другие, наоборот, крайне мало — заметил Еврокомиссар.
Ранее Рейндерс заявлял, что ЕС в октябре примет директиву, которая позволит конфискацию арестованных активов рф в случае обхода санкций.
Европейская комиссия 15 июля одобрила совместное предложение нового пакета мер с целью сохранения и укрепления эффективности шести всесторонних и беспрецедентных пакетов санкций против россии.
Место для вашей рекламы
7-й пакет подразумевает введение запрета на импорт российского золота, одновременно усиливая экспортный контроль над товарами двойного назначения и передовых технологий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.