Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в россию — Bloomberg — Finance.ua
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Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в россию — Bloomberg

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Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в россию — Bloomberg
Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в россию — Bloomberg
Страны Большой семерки (G7) отказались вводить полный запрет на экспорт в россию, приняв в качестве альтернативы решение о расширении уже существующих ограничений на поставки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит положения о запрете на экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания.
Вместо эмбарго G7 расширит список запрещенных товаров, имеющих решающее значение для военной машины россии. Речь идет о промышленном оборудовании, электротехнике и других товарах для промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг.
В соответствии с текущим режимом в рф разрешен экспорт всех товаров, кроме подсанкционных.
Основное внимание страны Большой семерки сконцентрируют на закрытии лазеек в существующих санкциях и давлении на третьи страны, которые помогают россии обходить санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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