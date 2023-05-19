Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в россию — Bloomberg — Finance.ua

Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в россию — Bloomberg Сегодня 16:50

Страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в россию — Bloomberg

Страны Большой семерки (G7) отказались вводить полный запрет на экспорт в россию, приняв в качестве альтернативы решение о расширении уже существующих ограничений на поставки.

Об этом сообщает Bloomberg

Проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит положения о запрете на экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания.

Вместо эмбарго G7 расширит список запрещенных товаров, имеющих решающее значение для военной машины россии. Речь идет о промышленном оборудовании, электротехнике и других товарах для промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг.

В соответствии с текущим режимом в рф разрешен экспорт всех товаров, кроме подсанкционных.

Основное внимание страны Большой семерки сконцентрируют на закрытии лазеек в существующих санкциях и давлении на третьи страны, которые помогают россии обходить санкции.

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УНІАН По материалам:

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