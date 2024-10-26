Страны Евросоюза с самыми большими и самыми низкими темпами инфляции в 2024 году — Finance.ua
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Страны Евросоюза с самыми большими и самыми низкими темпами инфляции в 2024 году

Мир
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Страны Евросоюза с самыми большими и самыми низкими темпами инфляции в 2024 году
Страны Евросоюза с самыми большими и самыми низкими темпами инфляции в 2024 году
В сентябре инфляция в Европейском Союзе достигла самого низкого уровня за 2024 год.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Евростата.
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За последние три месяца инфляция в годовом исчислении постепенно снижалась, достигнув 2,1% в сентябре (по сравнению с 3,4% в декабре 2023 года и 3,1% в январе 2024 года).

Что на это повлияло

Основной фактор — снижение цен на энергоносители (на 6,0%) и услуги (на 4,0%), в то время как продукты питания, алкогольные и табачные изделия несколько подорожали (на 2,4%, в августе фиксировалось +2,3%).
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В Ирландии потребительские цены в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года не претерпели изменений (в то время как еще по итогам мая было +2,0%).

Самая низкая инфляция зафиксирована в:

  • Литве — +0,4%;
  • Италии и Словении — +0,7%;
  • Люксембурге — +0,8%.

Самые высокие темпы роста потребительских цен были в:

  • Румынии — +4,8%;
  • Бельгии — +4,3%;
  • Польше — +4,2%;
  • Нидерландах — +3,3%;
  • Эстонии — +3,2%;
  • Греции и Хорватии — +3,1%;
  • Венгрии — +3,0%.
За пределами ЕС пока сложной остается ситуация в Турции: несмотря на снижение инфляции пятый месяц подряд (в мае она достигала 75,5%), в сентябре она зафиксирована на уровне 49,5%, а темпы ее сокращения замедлились (июль: — 9,8 в.п., август: -9,8 в.п., сентябрь: -2,5 в.п.).

Справка Finance.ua:

  • в Украине в августе потребительские цены выросли на 0,6% к июльскому показателю, с начала года уровень инфляции ускорился до 4,9%, в годовом измерении — до 7,5%;
  • Национальный банк Украины будет стремиться и обеспечивать устойчивость валютного рынка как элемент политики гибкого инфляционного таргетирования, целью которой является возвращение инфляции к цели 5% на горизонте трех лет, заявил глава НБУ Андрей Пышный;
  • поступление значительных объемов международной финансовой помощи в августе дополнительно способствовало усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке.
По материалам:
Finance.ua
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