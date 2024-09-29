В Украине замедлилась промышленная инфляция — Госстат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине замедлилась промышленная инфляция — Госстат

Казна и Политика
14
В Украине замедлилась промышленная инфляция — Госстат
В Украине замедлилась промышленная инфляция — Госстат
В августе 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 31,2% в годовом исчислении. По сравнению с июлем цены выросли на 2,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Читайте также
По данным исследования индекс цен производителей промышленной продукции отражает отпускные цены предприятий.
Он является одним из ключевых индикаторов состояния экономики и влияет на разные отрасли производства.
Хотя промышленная инфляция в Украине замедлилась в годовом выражении до 31,2%, этот показатель все еще достаточно высок.
Читайте также
За месяц цены в добывающей промышленности выросли на 0,4%, в перерабатывающей — на 1,1%, а в энергетике — на 3,6%.

Где цены выросли больше всего

Наибольший годовой рост цен зафиксирован в энергетике — на 56,2%.
В добывающей промышленности индекс вырос на 7,4%, в перерабатывающей — на 9,2%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.