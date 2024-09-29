В Украине замедлилась промышленная инфляция — Госстат
В августе 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 31,2% в годовом исчислении. По сравнению с июлем цены выросли на 2,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным исследования индекс цен производителей промышленной продукции отражает отпускные цены предприятий.
Он является одним из ключевых индикаторов состояния экономики и влияет на разные отрасли производства.
Хотя промышленная инфляция в Украине замедлилась в годовом выражении до 31,2%, этот показатель все еще достаточно высок.
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За месяц цены в добывающей промышленности выросли на 0,4%, в перерабатывающей — на 1,1%, а в энергетике — на 3,6%.
Где цены выросли больше всего
Наибольший годовой рост цен зафиксирован в энергетике — на 56,2%.
В добывающей промышленности индекс вырос на 7,4%, в перерабатывающей — на 9,2%.
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