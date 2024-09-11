Как растут цены: инфляция с начала года ускорилась до 4,9% (инфографика) — Finance.ua

Как растут цены: инфляция с начала года ускорилась до 4,9% (инфографика) Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Как растут цены: инфляция с начала года ускорилась до 4,9% (инфографика)

В августе потребительские цены выросли на 0,6% к июльскому показателю, с начала года уровень инфляции ускорился до 4,9%, в годовом измерении — до 7,5%.

Отмечается, что на потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

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Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. При этом по сравнению с августом прошлого года цены на яйца снизились на 20,2%, тогда как овощи подорожали на 36%.

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