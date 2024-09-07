Инфляция в Еврозоне снизилась до самого низкого уровня за последние три года, — Гетманцев — Finance.ua
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Инфляция в Еврозоне снизилась до самого низкого уровня за последние три года, — Гетманцев

Мир
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Инфляция в Еврозоне снизилась до самого низкого уровня за последние три года, — Гетманцев
Инфляция в Еврозоне снизилась до самого низкого уровня за последние три года, — Гетманцев
В прошлом месяце рост потребительских цен сократился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 2,2% (в июле он был зафиксирован на уровне 2,6%).
Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает народный депутат Даниил Гетманцев.
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«Это самое низкое значение с июля 2021 года, общий показатель инфляции постепенно приближается к целевому уровню 2%. Базовая инфляция также снизилась, но гораздо медленнее — с 2,9% в июле до 2,8% в августе», — говорится в сообщении.
При этом цены на энергоносители в Еврозоне в последний месяц лета упали на 3% (после роста на 1,2% в июле).
Цены на продукты питания и напитки выросли на 2,4% (против 2,3% в июле).
Две крупнейшие экономики Еврозоны зафиксировали заметное сокращение инфляции:
  • в Германии в августе она составила 2,0% (против 2,6% в июле),
  • во Франции — 2,2% (против 2,7% в июле).
Наименьший рост потребительских цен зарегистрирован в Литве (0,7%) и Латвии (0,9%), самый высокий — в Бельгии (4,5%).
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По словам депутата, после обнародования августовских показателей инфляции эксперты начали прогнозировать, что можно ожидать понижения ставок Европейским Центральным Банком уже 12 сентября. То есть улучшения кредитных условий как для населения, так и для бизнеса.
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По материалам:
Finance.ua
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