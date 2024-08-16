Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США

Криптовалюта
10
Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США
Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США
14 августа Министерство труда США опубликовало данные об индексе потребительских цен (CPI), согласно которым инфляция в июле 2024 года снизилась до 2,9% в годовом исчислении. Это самое значительное снижение показателя в 2024 году и Bitcoin мгновенно отреагировал резким ростом. Флагман рынка пробил уровень в $61 000, сообщает CryptoPotato.
Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США
Инфляция снижается второй месяц подряд, ведь в июне она замедлилась с 3,3 до 3%. В то же время в месячном выражении индекс, не учитывающий пищевые продукты и энергоносители, вырос на 0,2%.
Читайте также
Новости способствовали росту курса Bitcoin, и теперь актив пытается закрепиться на уровне $61 000. Эксперты из QCP Capital отмечают, что «мягкий» CPI может поддержать восстановление рисковых активов — акций и криптовалют — на фоне ожидаемого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Следующее заседание совета ФРС запланировано на сентябрь 2024 года, учитывая снижение инфляции, вероятность снижения ставки растет, что может положительно повлиять на криптоактивы.
На момент написания новости Bitcoin торгуется на уровне $57 981, опустившись на 4,8% за сутки.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.