Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США — Finance.ua

Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США Сегодня 04:04 — Криптовалюта

Bitcoin демонстрирует незначительную волатильность на фоне объявления уровня инфляции в США

14 августа Министерство труда США опубликовало данные об индексе потребительских цен (CPI), согласно которым инфляция в июле 2024 года снизилась до 2,9% в годовом исчислении. Это самое значительное снижение показателя в 2024 году и Bitcoin мгновенно отреагировал резким ростом. Флагман рынка пробил уровень в $61 000, сообщает CryptoPotato.

Инфляция снижается второй месяц подряд, ведь в июне она замедлилась с 3,3 до 3%. В то же время в месячном выражении индекс, не учитывающий пищевые продукты и энергоносители, вырос на 0,2%.

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Новости способствовали росту курса Bitcoin, и теперь актив пытается закрепиться на уровне $61 000. Эксперты из QCP Capital отмечают, что «мягкий» CPI может поддержать восстановление рисковых активов — акций и криптовалют — на фоне ожидаемого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Следующее заседание совета ФРС запланировано на сентябрь 2024 года, учитывая снижение инфляции, вероятность снижения ставки растет, что может положительно повлиять на криптоактивы.

На момент написания новости Bitcoin торгуется на уровне $57 981, опустившись на 4,8% за сутки.

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noworries По материалам:

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