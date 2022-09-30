Страны ЕС введут налоги на сверхдоходы энергокомпаний — Finance.ua

Страны ЕС введут налоги на сверхдоходы энергокомпаний Сегодня 11:14 — Энергетика

Министры энергетики 27 стран-членов ЕС встречаются в пятницу, 30 сентября, чтобы утвердить чрезвычайное собрание по сверхприбылям энергетических компаний. Кроме того, они начнут переговоры о следующем шаге по разрешению энергетического кризиса в Европе — возможно, о потолке цен на газ.

Об этом сообщает Reuters

Министры обсуждают меры, предложенные Брюсселем на прошлой неделе, чтобы попытаться сдержать скачок цен на энергоносители, который влечет за собой рекордно высокую инфляцию и чревато рецессией.

Они включают налог на избыточную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе, полученную в 2022 или 2023 году, еще один сбор на избыточные доходы, получаемые производителями дешевой электроэнергии от резкого роста цен на электроэнергию, и обязательное сокращение потребления электроэнергии на 5% в периоды пиковых цен.

Дипломаты из ряда стран были уверены, что министры одобрят пакет в пятницу.

Потолок цен на газ

Затем министры обсудят следующий шаг ЕС по сдерживанию ценового кризиса, который, по мнению многих стран, должен состоять в потолке цен на газ, в то время как другие, прежде всего Германия, по-прежнему выступают против.

«В вопросе о ценовом потолке нет ничего близкого к консенсусу», — сказал дипломат из одной из стран ЕС.

Пятнадцать стран, включая Францию, Италию и Польшу, на этой неделе обратились в Брюссель с просьбой предложить предельную цену на все оптовые сделки с газом, чтобы сдержать инфляцию.

Европа должна ограничить цены на газ на «высоком и достаточно гибком уровне, чтобы позволить Европе привлечь необходимые ресурсы», говорится в записке Бельгии, Греции, Польши и Италии, объясняющей их предложение.

Среди противников есть Германия и Нидерланды, которые говорят, что ограничение цен на газ может привести к тому, что страны будут испытывать трудности с привлечением поставок, если они не смогут конкурировать по цене с покупателями на мировых рынках газа этой зимой.

Дипломат из одной страны ЕС сказал, что у этой идеи есть «значительные недостатки и риски для безопасности поставок», поскольку Европа приближается к зиме с дефицитом энергии после того, как россия сократила потоки газа в Европу в ответ на санкции Запада против москвы за вторжение в Украину.

Европейская комиссия также выразила сомнения и предложила ЕС перейти к более ограниченным версиям ценового потолка.

Ограничение оптовых цен на газ потребует «значительных финансовых ресурсов» и может работать только в том случае, если будет запущена новая организация для распределения и доставки дефицитных запасов топлива между странами, говорится в документе, опубликованном в четверг.

Скорее всего, странам ЕС следует рассмотреть вопрос об ограничении цен на российский газ или введении ограничения цен ЕС конкретно на газ, используемый для производства электроэнергии, говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия предложила установить верхний предел цен на российский газ, но отложила эту идею из-за сопротивления со стороны стран Центральной и Восточной Европы, которые опасались, что Москва отомстит, прекратив поставки газа, который она до сих пор поставляет им.

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен заявила, что страны, выступающие за ограничение цен, активизируют свои усилия, чтобы найти предложение, которое могли бы поддержать другие страны ЕС.

УНІАН По материалам:

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