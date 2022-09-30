Страны ЕС введут налоги на сверхдоходы энергокомпаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны ЕС введут налоги на сверхдоходы энергокомпаний

Энергетика
43
Министры энергетики 27 стран-членов ЕС встречаются в пятницу, 30 сентября, чтобы утвердить чрезвычайное собрание по сверхприбылям энергетических компаний. Кроме того, они начнут переговоры о следующем шаге по разрешению энергетического кризиса в Европе — возможно, о потолке цен на газ.
Об этом сообщает Reuters.
Министры обсуждают меры, предложенные Брюсселем на прошлой неделе, чтобы попытаться сдержать скачок цен на энергоносители, который влечет за собой рекордно высокую инфляцию и чревато рецессией.
Они включают налог на избыточную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе, полученную в 2022 или 2023 году, еще один сбор на избыточные доходы, получаемые производителями дешевой электроэнергии от резкого роста цен на электроэнергию, и обязательное сокращение потребления электроэнергии на 5% в периоды пиковых цен.
Дипломаты из ряда стран были уверены, что министры одобрят пакет в пятницу.

Потолок цен на газ

Затем министры обсудят следующий шаг ЕС по сдерживанию ценового кризиса, который, по мнению многих стран, должен состоять в потолке цен на газ, в то время как другие, прежде всего Германия, по-прежнему выступают против.
«В вопросе о ценовом потолке нет ничего близкого к консенсусу», — сказал дипломат из одной из стран ЕС.
Пятнадцать стран, включая Францию, Италию и Польшу, на этой неделе обратились в Брюссель с просьбой предложить предельную цену на все оптовые сделки с газом, чтобы сдержать инфляцию.
Европа должна ограничить цены на газ на «высоком и достаточно гибком уровне, чтобы позволить Европе привлечь необходимые ресурсы», говорится в записке Бельгии, Греции, Польши и Италии, объясняющей их предложение.
Среди противников есть Германия и Нидерланды, которые говорят, что ограничение цен на газ может привести к тому, что страны будут испытывать трудности с привлечением поставок, если они не смогут конкурировать по цене с покупателями на мировых рынках газа этой зимой.
Дипломат из одной страны ЕС сказал, что у этой идеи есть «значительные недостатки и риски для безопасности поставок», поскольку Европа приближается к зиме с дефицитом энергии после того, как россия сократила потоки газа в Европу в ответ на санкции Запада против москвы за вторжение в Украину.
Европейская комиссия также выразила сомнения и предложила ЕС перейти к более ограниченным версиям ценового потолка.
Ограничение оптовых цен на газ потребует «значительных финансовых ресурсов» и может работать только в том случае, если будет запущена новая организация для распределения и доставки дефицитных запасов топлива между странами, говорится в документе, опубликованном в четверг.
Скорее всего, странам ЕС следует рассмотреть вопрос об ограничении цен на российский газ или введении ограничения цен ЕС конкретно на газ, используемый для производства электроэнергии, говорится в сообщении.
Ранее в этом месяце Еврокомиссия предложила установить верхний предел цен на российский газ, но отложила эту идею из-за сопротивления со стороны стран Центральной и Восточной Европы, которые опасались, что Москва отомстит, прекратив поставки газа, который она до сих пор поставляет им.
Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен заявила, что страны, выступающие за ограничение цен, активизируют свои усилия, чтобы найти предложение, которое могли бы поддержать другие страны ЕС.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.