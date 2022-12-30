Страны ЕС передадут Украине 120 автобусов — Finance.ua

Страны ЕС передадут Украине 120 автобусов Сегодня 18:05 — Казна и Политика

Страны ЕС передадут Украине 120 автобусов

Пять стран ЕС передадут Украине 120 автобусов, которые будут использоваться для транспортировки детей в школы.

Об этом говорится в сообщении на Твиттер-странице Европейской комиссии.

«Мы отправляем автобусы, чтобы украинские дети безопасно добирались до школ. 120 автобусов уже были подарены Эстонией, Финляндией, Латвией, Германией и Нидерландами», — заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕС выделит еще 14 млн евро на закупку и транспортировку в Украину еще 120 школьных автобусов.

Еврокомиссия также призвала другие государства и частный бизнес принять участие в кампании и дарить Украине автобусы на образовательные нужды.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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