Страны ЕС передадут Украине 120 автобусов — Finance.ua

Страны ЕС передадут Украине 120 автобусов
Пять стран ЕС передадут Украине 120 автобусов, которые будут использоваться для транспортировки детей в школы.
Об этом говорится в сообщении на Твиттер-странице Европейской комиссии.
«Мы отправляем автобусы, чтобы украинские дети безопасно добирались до школ. 120 автобусов уже были подарены Эстонией, Финляндией, Латвией, Германией и Нидерландами», — заявили в Еврокомиссии.
Отмечается, что ЕС выделит еще 14 млн евро на закупку и транспортировку в Украину еще 120 школьных автобусов.
Еврокомиссия также призвала другие государства и частный бизнес принять участие в кампании и дарить Украине автобусы на образовательные нужды.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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