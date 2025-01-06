Страны Балтии и Польша потратят 600 млн евро на защиту электросетей от диверсий — Finance.ua
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Страны Балтии и Польша потратят 600 млн евро на защиту электросетей от диверсий

Энергетика
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Страны Балтии и Польша потратят 600 млн евро на защиту электросетей от диверсий
Страны Балтии и Польша потратят 600 млн евро на защиту электросетей от диверсий
Операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши составили список разных проектов стоимостью около 600 млн евро. Они направлены на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает ERR.
Ожидается, что эти проекты будут поддержаны Фондом объединения Европы, заявил председатель правления эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк.
«В рамках этой субсидии акцент сделан на мерах по предотвращению всех видов атак. В частности, это касается создания дополнительных инструментов безопасности для нового имущества, приобретенного в процессе синхронизации, таких как линии и синхронные компенсаторы», — сказал Кильк.
По его словам, будут созданы инструменты, которые помогут контролировать систему, понимать, есть ли какие-то внештатные ситуации, а также физически предотвращать какие-либо нарушения в сети".
Кильк не объяснил, что именно будет закуплено и разработано, отметив лишь, что, например, понадобится более надежная защита от беспилотников. Elering хочет создать потенциал для обнаружения и отражения дронов.
Окончательная заявка на участие в программе Фонда объединения Европы находится в процессе подготовки, поэтому Кильк отметил, что общая стоимость проектов — 600 миллионов евро — пока предварительная. Он подтвердил, что около трети средств будет направлено в Эстонию. Большая часть остальных средств будет распределена между Латвией и Литвой, а какие-то инвестиции направят в Польшу.
По материалам:
РБК-Україна
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