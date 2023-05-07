Страховые выплаты при несчастном случае на производстве могут уменьшать — Finance.ua

Страховые выплаты при несчастном случае на производстве могут уменьшать Сегодня 06:38 — Личные финансы

Пострадавшие на производстве имеют право на единовременную страховую выплату в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности, установленной МСЭК.

Ее размер зависит от степени потери трудоспособности, исходя из 17 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату.

Однако в определенных случаях человек может заплатить меньшую сумму.

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, размер пособия уменьшат, если при расследовании несчастного случая установлено, что повреждение здоровья наступило не только по вине работодателя, но и вследствие нарушения пострадавшим правил охраны труда. Процент уменьшения страховой выплаты определяется на основании заключения комиссии по расследованию несчастного случая, но не может превышать 50% выплаты, установленной пострадавшему при отсутствии его вины.

Быть полностью освобожденным от выплаты помощи застрахованному лицу даже в случае нарушения им правил охраны труда, что повлекло за собой несчастный случай или профессиональное заболевание, работодатель не может.

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