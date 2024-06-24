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Страховое приложение MyARX — еще удобнее и проще для клиентов

Страхование
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Страховое приложение MyARX — еще удобнее и проще для клиентов
Страховое приложение MyARX — еще удобнее и проще для клиентов
Страховая ARX предлагает очередное обновление MyARX
MyARX — это приложение, которое позволяет управлять страхованием с помощью смартфона. В любое время и из любого места у клиента есть доступ к страховым услугам. С помощью приложения можно общаться с компанией, выбирать продукты, хранить договоры родных, следить за этапами страхового дела, делать дистанционный осмотр авто для покупки КАСКО и прочее.
ARX ​​постоянно работает над усовершенствованием приложения и предлагает очередное обновление.
Что изменилось?
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Создан новый раздел, который выступает в роли стартового экрана с договорами страхования. Здесь можно узнать актуальную информацию от страховой, а также быстро перейти к наиболее популярным функциям (начать новый чат, узнать контакты страховой, что делать в страховом случае, оформить новую страховку). Лента будет продолжать развиваться как гибкий инструмент с наиболее актуальной информацией для конкретного пользователя.
  • КОНТАКТЫ
В отдельный раздел вынесены контакты с информацией, как связаться с компанией в критической ситуации. Собраны все возможные контакты СК для получения страховой помощи. Теперь еще легче найти, куда звонить или писать в случае необходимости.
  • РЕДИЗАЙН МАГАЗИНА СТРАХОВОК
Добавлена ​​группировка договоров страхования по типам, для более быстрого поиска. Сами карты стали меньше, навигация удобнее и проще.
Поэтому всем пользователям приложения компания ARX предлагает его обновить и вообще
всегда обновлять до последней версии. В скором времени планируется релиз других полезных функций для владельцев добровольного медицинского страхования, автострахования и много интересного.
Загрузить приложение можно здесь: https://onelink.to/vapjc8.
ARX ​​регулярно проводит опрос клиентов, поэтому каждый может отправить команде MyARX свое предложение или комментарий о работе приложения через функционал «Обратная связь», который находится в разделе «Мой профиль».
Отметим, что MyARX разработан таким образом, чтобы он был максимально удобен в использовании. Понятный интерфейс, удобная навигация и пошаговые инструкции делают страхование доступным даже для тех, кто не имеет большого опыта пользования цифровыми технологиями.
Страхование становится проще с MyARX!
По материалам:
ARX
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