Столичное метро получило последние вагоны в рамках помощи от Варшавы — Finance.ua
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Столичное метро получило последние вагоны в рамках помощи от Варшавы

Казна и Политика
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Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» получило последний поезд варшавского метрополитена в рамках технической помощи.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В общей сложности столичная подземка бесплатно получила 60 выведенных из эксплуатации вагонов серии № 81 от польских коллег. Поэтапная транспортировка всех вагонов длилась семь месяцев.
Специалисты метрополитена продолжают прорабатывать каждый полученный поезд для определения технического состояния.
В КГГА напомнили, что 80% подвижного состава, курсирующего линиями киевского метро, ​​изготовлено в советское время — он аналогичен вагонам, эксплуатируемым в варшавском метрополитене. В конструкции этих вагонов необходимо оборудование для проведения своевременного и надлежащего обслуживания подвижного состава столичного метро.
Для безопасного движения поездов, быстрой и качественной поездки, подвижной состав требует своевременных, качественных и тщательных ремонтов, в том числе текущих и капитальных.
По материалам:
Економічна Правда
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