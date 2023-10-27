Столичное метро получило последние вагоны в рамках помощи от Варшавы — Finance.ua

Столичное метро получило последние вагоны в рамках помощи от Варшавы Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» получило последний поезд варшавского метрополитена в рамках технической помощи.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В общей сложности столичная подземка бесплатно получила 60 выведенных из эксплуатации вагонов серии № 81 от польских коллег. Поэтапная транспортировка всех вагонов длилась семь месяцев.

Специалисты метрополитена продолжают прорабатывать каждый полученный поезд для определения технического состояния.

В КГГА напомнили, что 80% подвижного состава, курсирующего линиями киевского метро, ​​изготовлено в советское время — он аналогичен вагонам, эксплуатируемым в варшавском метрополитене. В конструкции этих вагонов необходимо оборудование для проведения своевременного и надлежащего обслуживания подвижного состава столичного метро.

Для безопасного движения поездов, быстрой и качественной поездки, подвижной состав требует своевременных, качественных и тщательных ремонтов, в том числе текущих и капитальных.

Економічна Правда По материалам:

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