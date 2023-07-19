Столица Словакии отправит Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи — Finance.ua

Столица Словакии отправит Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи Сегодня 19:22 — Казна и Политика

Столица Словакии отправит Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи

Братислава решила передать Киеву 25 городских автобусов.

Об этом договорились главы двух столиц, сообщили на официальном портале Киева.

Два города наладят работу относительно реабилитационного центра для военных.

Отмечается, что Братислава является примером перемен и инноваций. И уже может успешно конкурировать с такими городами, как Вена. Кроме того, Братислава была одним из 4 городов-подписантов Пакта свободных городов, к которому в прошлом году присоединился и Киев.

Кроме того, мэр Братиславы Матеуш Валло предложил помощь в привлечении мировых специалистов по консалтингу в восстановлении инфраструктуры и развитии транспортной системы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.