Столица Словакии отправит Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Столица Словакии отправит Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи

Казна и Политика
53
Столица Словакии отправит Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи
Столица Словакии отправит Киеву 25 городских автобусов в качестве помощи
Братислава решила передать Киеву 25 городских автобусов.
Об этом договорились главы двух столиц, сообщили на официальном портале Киева.
Два города наладят работу относительно реабилитационного центра для военных.
Отмечается, что Братислава является примером перемен и инноваций. И уже может успешно конкурировать с такими городами, как Вена. Кроме того, Братислава была одним из 4 городов-подписантов Пакта свободных городов, к которому в прошлом году присоединился и Киев.
Кроме того, мэр Братиславы Матеуш Валло предложил помощь в привлечении мировых специалистов по консалтингу в восстановлении инфраструктуры и развитии транспортной системы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.