Стоимость поддержки эксплуатационной готовности украинских аэропортов составляет 52 млн евро в год — Finance.ua

Стоимость поддержки эксплуатационной готовности украинских аэропортов составляет 52 млн евро в год Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Стоимость поддержки эксплуатационной готовности украинских аэропортов составляет 52 млн евро в год

Для поддержания эксплуатационной готовности украинских аэропортов требуется 52 млн евро в год.

Об этом сообщил генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы подсчитали, что стоимость поддержки эксплуатационной готовности аэропортов в Украине составляет около 52 млн евро в год», — сказал он.

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В то же время Янковец отметил, что международный аэропорт «Борисполь» в декабре получил из бюджета около 1,5 млн евро — этого хватило только на выплату зарплат персонала и уплату налогов.

«Это очень маленькие деньги, им нужно гораздо больше — на поддержку инфраструктуры, оборудования», — считает гендиректор ACI Europe.

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Он напомнил, что в течение 2024−2027 годов Украина будет получать поддержку в размере 50 млрд евро в рамках фонда Ukrainian Facility, который будет наполняться из бюджета Евросоюза. Гендиректор ACI Europe призвал украинское правительство направить часть этих средств на поддержку эксплуатационной готовности украинских аэропортов.

Он также отметил, что нельзя забывать об аэропортах, подвергшихся разрушениям, в частности в Харькове и Запорожье. Уже сейчас нужно начинать планировать, как их возвращать к жизни, добавил Янковец.

Справка Finance.ua:

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