Стоимость квадрата может вырасти на 20—25% в 2025 году: прогноз эксперта — Finance.ua

Стоимость квадрата может вырасти на 20—25% в 2025 году: прогноз эксперта Сегодня 10:18 — Недвижимость

Стоимость квадрата может вырасти на 20—25% в 2025 году: прогноз эксперта

Основными факторами, влияющими на «плановое повышение» цен на недвижимость, являются снижение рисков для покупателей и естественный рост спроса на активно строящийся объект.

Об этом рассказала Марианна Бигунец, директор по продажам строительной компании Gazda в комментарии «Телеканалу 24».

Что влияет на рост цен

На конечную стоимость квартиры, когда она уже находится на завершающих этапах строительства и готова к вводу в эксплуатацию, влияют несколько объективных факторов.

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В частности, это:

инфляция;

валютный курс;

себестоимость строительства.

Однако есть также и «скрытые» для покупателей факторы, которые часто остаются без их внимания.

Прогноз относительно роста цен на «квадраты»

По словам Марианны Бигунец, в 2024 году стоимость новостроек может повыситься на 10−15% в гривне.

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«Однако эти цифры не учитывают подорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость квадрата по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20−25%», — отметила она.

В качестве примера специалист приводит изменение стоимости двухкомнатной квартиры в доме комфорт-класса, расположенной в Ужгороде.

Этот город входит в тройку самых дорогих по цене жилья на первичном рынке в Украине.

Купить квартиру до 65 квадратов в начале строительства стоит в среднем в 2 — 2,5 миллиона гривен.

В течение 2025 года стоимость жилья запланировано может вырасти на 500 — 600 тысяч гривен, а с учетом объективных факторов его стоимость составит около 2,8 миллиона гривен.

В каких городах цена будет формировать спрос

Поскольку за последний год цены на квартиры больше всего выросли во Львове, такая тенденция сохранится и в 2025-м. Повышение стоимости обуславливает соответственно высокий спрос.

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«Основным драйвером роста цен всегда является спрос, поэтому, исходя из данных, прогнозируем рост цен во Львове и на западе Украины», — говорит эксперт OLX Недвижимости Оксана Остапчук.

Напомним, по словам риелтора Александра Бойко, в условиях экономической нестабильности, инфляции и девальвации национальной валюты инвесторы считают недвижимость одним из самых надежных способов сохранить свои средства.

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Телеканал 24 По материалам:

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