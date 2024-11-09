Стоимость квадрата может вырасти на 20—25% в 2025 году: прогноз эксперта — Finance.ua

Стоимость квадрата может вырасти на 20—25% в 2025 году: прогноз эксперта
Основными факторами, влияющими на «плановое повышение» цен на недвижимость, являются снижение рисков для покупателей и естественный рост спроса на активно строящийся объект.
Об этом рассказала Марианна Бигунец, директор по продажам строительной компании Gazda в комментарии «Телеканалу 24».
Что влияет на рост цен
На конечную стоимость квартиры, когда она уже находится на завершающих этапах строительства и готова к вводу в эксплуатацию, влияют несколько объективных факторов.
В частности, это:
- инфляция;
- валютный курс;
- себестоимость строительства.
Однако есть также и «скрытые» для покупателей факторы, которые часто остаются без их внимания.
Прогноз относительно роста цен на «квадраты»
По словам Марианны Бигунец, в 2024 году стоимость новостроек может повыситься на 10−15% в гривне.
«Однако эти цифры не учитывают подорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость квадрата по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20−25%», — отметила она.
В качестве примера специалист приводит изменение стоимости двухкомнатной квартиры в доме комфорт-класса, расположенной в Ужгороде.
Этот город входит в тройку самых дорогих по цене жилья на первичном рынке в Украине.
Купить квартиру до 65 квадратов в начале строительства стоит в среднем в 2 — 2,5 миллиона гривен.
В течение 2025 года стоимость жилья запланировано может вырасти на 500 — 600 тысяч гривен, а с учетом объективных факторов его стоимость составит около 2,8 миллиона гривен.
В каких городах цена будет формировать спрос
Поскольку за последний год цены на квартиры больше всего выросли во Львове, такая тенденция сохранится и в 2025-м. Повышение стоимости обуславливает соответственно высокий спрос.
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«Основным драйвером роста цен всегда является спрос, поэтому, исходя из данных, прогнозируем рост цен во Львове и на западе Украины», — говорит эксперт OLX Недвижимости Оксана Остапчук.
Напомним, по словам риелтора Александра Бойко, в условиях экономической нестабильности, инфляции и девальвации национальной валюты инвесторы считают недвижимость одним из самых надежных способов сохранить свои средства.
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