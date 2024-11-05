Договор управления недвижимым имуществом: что это и когда его подписывают — Finance.ua

Договор управления недвижимым имуществом: что это и когда его подписывают
Недвижимость является одним из видов имущества, которое чаще всего передается в управление. Процедура регулируется юридически — об этом заключается документ — и имеет несколько важных особенностей. Подробно о них рассказали специалисты Flombu.
Когда заключают договор управления недвижимостью?
Договор управления имуществом, в том числе недвижимым, преимущественно подписывают, когда:
- У человека нет возможности либо желания управлять своей недвижимостью, либо, скажем, он получил объект по наследству, однако непосредственно заниматься им нет желания.
- Нужно управлять имуществом, принадлежащим малолетнему ребенку или недееспособному лицу.
Что такое договор управления имуществом?
Договор управления имуществом, в частности недвижимым, — это документ, согласно которому одна сторона передает в управление другой стороне имущество, а другая сторона соглашается за деньги и на время им управлять. При управлении недвижимостью управляющий действует от своего имени, однако в интересах собственника недвижимого имущества.
Договор управления имуществом заключается в письменном виде, удостоверяется нотариально, а управлять недвижимостью может только субъект предпринимательской деятельности. Нотариально удостоверяются сделки по управлению объектом незавершенного строительства или будущим объектом недвижимости.
Можно ли приобрести в собственность недвижимость по договору управления
Нет, нельзя.
Договор об управлении недвижимым имуществом не предусматривает, что к управляющему перейдет право собственности на такой объект.
Что нужно прописать в договоре управления недвижимым имуществом
Договор управления имуществом, а именно недвижимостью, непременно должен содержать:
- перечень и описание передаваемого в управление имущества;
- размер и форму оплаты за управление недвижимостью;
- срок, на который объект передается в управление.
Если стороны не прописали в соглашении сроки его действия, документ будет считаться заключенным на пять лет.
Когда прекращается действие договора об управлении имуществом
Договор управления недвижимым имуществом прекращается в таких распространенных ситуациях. Если:
- имущество, переданное в управление, уничтожено;
- одна из сторон написала заявление о прекращении соглашения в связи с истечением его срока;
- управляющий признан недееспособным, без вести отсутствующим, ограничена его гражданская дееспособность или наступила его смерть;
- управляющий отказывается от управления имуществом в связи с невозможностью в дальнейшем управлять недвижимым имуществом;
- полностью завершено исполнение сторонами соглашения по управлению недвижимым имуществом;
- досрочно прекращено управление имуществом по решению суда.
Если одна из сторон договора управления недвижимым имуществом не хочет продолжать сотрудничество, она должна известить об этом другую сторону. Для этого у нее три месяца до прекращения действия договора.
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