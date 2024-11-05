Договор управления недвижимым имуществом: что это и когда его подписывают — Finance.ua

Договор управления недвижимым имуществом: что это и когда его подписывают Сегодня 08:35 — Недвижимость

Договор управления недвижимым имуществом: что это и когда его подписывают

Недвижимость является одним из видов имущества, которое чаще всего передается в управление. Процедура регулируется юридически — об этом заключается документ — и имеет несколько важных особенностей. Подробно о них рассказали специалисты Flombu

Когда заключают договор управления недвижимостью?

Договор управления имуществом, в том числе недвижимым, преимущественно подписывают, когда:

У человека нет возможности либо желания управлять своей недвижимостью, либо, скажем, он получил объект по наследству, однако непосредственно заниматься им нет желания. Нужно управлять имуществом, принадлежащим малолетнему ребенку или недееспособному лицу.

Что такое договор управления имуществом?

Договор управления имуществом, в частности недвижимым, — это документ, согласно которому одна сторона передает в управление другой стороне имущество, а другая сторона соглашается за деньги и на время им управлять. При управлении недвижимостью управляющий действует от своего имени, однако в интересах собственника недвижимого имущества.

Договор управления имуществом заключается в письменном виде, удостоверяется нотариально, а управлять недвижимостью может только субъект предпринимательской деятельности. Нотариально удостоверяются сделки по управлению объектом незавершенного строительства или будущим объектом недвижимости.

Можно ли приобрести в собственность недвижимость по договору управления

Нет, нельзя.

Договор об управлении недвижимым имуществом не предусматривает, что к управляющему перейдет право собственности на такой объект.

Что нужно прописать в договоре управления недвижимым имуществом

Договор управления имуществом, а именно недвижимостью, непременно должен содержать:

перечень и описание передаваемого в управление имущества;

размер и форму оплаты за управление недвижимостью;

срок, на который объект передается в управление.

Если стороны не прописали в соглашении сроки его действия, документ будет считаться заключенным на пять лет.

Когда прекращается действие договора об управлении имуществом

Договор управления недвижимым имуществом прекращается в таких распространенных ситуациях. Если:

имущество, переданное в управление, уничтожено;

одна из сторон написала заявление о прекращении соглашения в связи с истечением его срока;

управляющий признан недееспособным, без вести отсутствующим, ограничена его гражданская дееспособность или наступила его смерть;

управляющий отказывается от управления имуществом в связи с невозможностью в дальнейшем управлять недвижимым имуществом;

полностью завершено исполнение сторонами соглашения по управлению недвижимым имуществом;

досрочно прекращено управление имуществом по решению суда.

Если одна из сторон договора управления недвижимым имуществом не хочет продолжать сотрудничество, она должна известить об этом другую сторону. Для этого у нее три месяца до прекращения действия договора.

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