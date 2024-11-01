Рынок недвижимости: почему пригород интереснее столицы — Finance.ua

Рынок недвижимости: почему пригород интереснее столицы Сегодня 20:20 — Недвижимость

Рынок недвижимости: почему пригород интереснее столицы

Загородный рынок недвижимости сейчас, пожалуй, даже более «живой», чем столичный. Как говорит риелтор Ирина Луханина, спрос на жилье в окрестностях Киева заметно вырос, тогда как в самой столице желающих вложиться в квадратные метры не стало больше.

СМО Alliance Novobud Ирина Михалева отмечает, что и строят сейчас активнее в пригороде, чем в Киеве.

«В частности, в Броварах, Софиевской Борщаговке, Ирпене и Буче. Там достраивают уже начатые объекты и закладывают новые. К примеру, в Киеве стартов новых проектов меньше, чем в пригороде», — говорит она.

Одной из причин являются преимущества переселенцев, занимающих немалую долю среди потенциальных покупателей жилья в столичном регионе.

По словам совладельца КИФ «Капитал» Павла Крапивина, с весны поток переселенцев в Киев вырос из-за усиления обстрелов восточных областей. Но многим приезжающим столичная жизнь не нравится. Поэтому они ищут жилье недалеко от Киева, в небольших городах и селах. Это касается как аренды, так и покупки жилья.

«Многие переселенцы особенно не привязаны к Киеву ни работой, ни школами/детсадами, и даже наоборот — не хотят жить в мегаполисе. Поэтому свободно удаляются от него вплоть до Василькова, Гатного и так далее», — отмечает Павел Крапивин.

Читайте также Украинцы купили половину квартир среди всех иностранцев в Польше

На выбор переселенцев оказывают большое влияние и ценники на жилье, которые в пригороде остаются ниже, чем в столице. Более того, многие застройщики готовы отдавать квартиры в новостройках с большими скидками, чего в Киеве не наблюдается.

«Выбор жилья вокруг Киева гораздо больше, чем в самой столице. Поэтому если человек имеет на руках нужную сумму, он спокойно может торговаться и получить от застройщика ценник на уровне себестоимости или даже ниже.

Читайте также Почему начали расти цены на аренду квартир

Например, если в среднем стоимость квадратного метра жилья в пригороде — 1 800 долларов, то под конкретного покупателя застройщики могут снизить цену до 1 300−1 400 долларов", — говорит Крапивин (его компания строит жилье в Чабанах Киевской области).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.