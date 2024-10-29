Украинцы купили половину квартир среди всех иностранцев в Польше — Finance.ua

Украинцы купили половину квартир среди всех иностранцев в Польше Сегодня 08:33 — Недвижимость

В 2023 году иностранцы приобрели в Польше 14 346 квартир. Более половины из этого количества приобрели украинцы.

Несмотря на то, что в Польше самая дорогая ипотека в Европе, многие украинцы покупают там жилье. Общее количество квадратов, приобретенных за 2023 год, составило около 380 тысяч, передает Onet.

Рост цен на жилье в Польше сейчас самый высокий в Европе. Но это не останавливает иностранцев покупать квартиры, в частности, украинцев.

Длительная война за нашей восточной границей также приводит к тому, что граждане Украины решают остаться в Польше на более длительный период времени и приобрести квартиру. Только в 2023 году они купили почти 380 000 квадратных метров, что существенно влияет на спрос на жилье в Польше, отметил финансовый эксперт Кароль Слободзян.

Всего в 2023 году украинцы приобрели около 7 700 квартир в Польше, то есть половину всех иностранных покупок.

Телеканал 24 По материалам:

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