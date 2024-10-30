В Киеве выросли цены на аренду квартир (инфографика) — Finance.ua
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В Киеве выросли цены на аренду квартир (инфографика)

Недвижимость
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В Киеве выросли цены на аренду квартир (инфографика)
В Киеве выросли цены на аренду квартир (инфографика)
Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2024 года продолжают расти. Больше всего в количественном соотношении подорожали арендные ставки на однокомнатные квартиры в элитных и центральных районах города — Печерском и Шевченковском, однако в процентах наибольший рост продемонстрировал Днепровский район.
По данным аналитики OLX Недвижимость, где сравниваются медианные цены на аренду квартир в каждом из 10 районов столицы, самым дорогим для аренды остается Печерский район. В сентябре 2024 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 35 144 гривен, что почти на 6 000 гривен больше, чем в сентябре 2023 года.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
На втором месте Шевченковский район с медианной стоимостью 22 000 грн (на 6 500 дороже, чем в прошлом году).
В условном среднем ценовом диапазоне сразу четыре района Киева. В Голосеевском однокомнатную квартиру можно арендовать за 17 000 грн (+2 000 грн), в Подольском — 16 000 грн (+4 500 грн), в Соломенском — 14 900 грн (+2 900 грн), в Дарницком — 14 000 грн (+2000 грн).
Дешевле, чем за 14 000 однокомнатную можно арендовать в Оболонском — 13 500 (+2 500 грн), Днепровском — 13 000 (+4 000 грн) и Святошинском районах столицы — 11 850 (+2 850 грн).
Самым дешевым для аренды является Деснянский район с медианной стоимостью однокомнатной квартиры — 9 000 грн (+2 000 грн за год к стоимости).
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Спрос на аренду в столице уже несколько месяцев держится на больших оборотах. По количеству откликов соискателей первенство удерживают Дарницкий и Голосеевский районы, а меньше всего — в Деснянском и Печерском районах столицы.
Напомним, столичный риелтор Ирина Луханина ранее отмечала, что аренда в Киеве с начала осени подорожала на 8−12%. Согласно аналитике специализированной платформы m2bomber, с июля ценник на съемные квартиры вырос на 23%, а если сравнивать с прошлым годом, — более чем на 64%.
По материалам:
Діло
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